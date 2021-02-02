Орловец захотел продать наркотики через интернет и поплатился

Ему придется провести в тюрьме почти 9 лет.

Житель Орла попытался организовать продажу наркотиков в интернете, но попал в поле зрения правоохранителей. Несостоявшемуся наркоторговцу придется провести в тюрьме почти 9 лет.

Мужчину признали виновным в хранении и попытке сбыта запрещенных веществ. Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, продажу наркотиков через интернет орловец хотел наладить с помощью ранее незнакомого ему человека. В ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела в отношении этого «незнакомца» выделили в отдельное производство. Кроме того, у орловца обнаружили около 1,5 граммов наркотиков.

Суд проговорил мужчину к 9 годам 1 месяцу колонии строгого режима. Попытка осужденного добиться пересмотра приговора в апелляции успехом не увенчалась.

ИА «Орелград»