Орловские власти отдали «Ремспецмосту» еще один контракт

Белгородский подрядчик сразу после сдачи моста «Дружба» выиграл лот на 280 млн рублей.

Параллельно с капремонтом Красного моста в Орле «Ремспецмост» будет реконструировать мост через Сосну под Ливнами. Стоимость работ на этом объекте – 280 млн рублей. Сдать его хотят почти одновременно с Красным мостом. Губернатор Андрей Клычков уже успел пообещать, что подрядчик закончит работы раньше срока.

Глава региона побывал на объекте в Ливенском районе вчера, 2 февраля. Реконструкция моста через реку Сосну на автодороге Вахново-Важжово курирует КУ ОО «Орелгосзаказчик». Контракт с «Ремспецмостом» заключили еще 22 декабря. Сразу после того, как власти Орла приняли у этого же подрядчика мост «Дружба». При этом, как показала проверка КСП, качество работ на «Дружбе» проверяли сами сотрудники «Ремспецмоста», а не независимая организация. И белгородцы оценили сами себя хорошо. А вот аудиторы КСП нашли при капремонте объекта многомиллионные нарушения. В частности, подрядчик поставил на мост не новые балки, а стыки и тротуары сделал так, как хотел, а не по проекту. Но орловских чиновников это, видимо, не смущает.

Более того, именно сдача моста «Дружба» (цена ремонта – 273 млн рублей) помогла «Ремспецмосту» выиграть контракт на 1,4 млрд рублей на реконструкцию Красного моста в Орле. С 1 февраля он уже закрыт для движения транспорта. Сдать мост должны к 18 ноября 2022 года.

Тогда же, в 2022 году, «Ремспецмост» пообещал сдать и мост через Сосну. Об этом заявил губернатор Клычков во время визита на ливенский объект. Правда, в самом контракте датой его исполнения значится январь 2023 года.

— В работах по реконструкции моста предполагается задействовать порядка 30-40 человек, которые будут трудиться в 2 смены. В настоящее время задействовано 10 человек, — сообщает пресс-служба губернатора.

Таким образом фирма из Белгорода с уставным капиталом 10 тыс рублей и тремя десятками сотрудников, созданная в 2018 году, успела за пару лет своего существования набрать в Орле контрактов почти на 2 млрд рублей. Не будем лишний раз напоминать, что именно из Белгорода в Орел приехал скандальный советник Клычкова Сергей Лежнев и глава депздрава Иван Залогин.

ИА «Орелград»