На Красном мосту в Орле демонтируют асфальт и гранит

Пешеходный тоннель не готов до сих пор.

Мэр Орла Юрий Парахин отчитался в соцсети, как идут работы по реконструкции Красного моста. Рабочие демонтируют асфальт, а люди до сих пор ходят в опасной близости от строительной техники.

Напомним, мост закрыли для транспорта с 1 февраля. За три дня рабочие «Ремспецмоста» сняли перила с одной стороны и начали демонтировать гранитные бордюры и асфальт на пролетных строениях.

Пешеходную переправу возле Красного моста сделают не раньше апреля. Пока горожане передвигаются по мосту по тоннелю из досок. Сделать крытый, освещенный пешеходный проход обещают только к концу недели.

— Как только будет обеспечена безопасность пешеходов, начнется возведение временного моста, — написал Парахин.

Сейчас на Красном мосту находятся до 12 единиц техники и порядка 40 человек.

— Пока этого достаточно.. Здесь, в случае необходимости, усилимся, — пообещал мэр.

Напомним, как выяснилось недавно, одновременно с работой по реконструкции Красного моста белгородский «Ремспецмост» получил контракт на капремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе. Сделать его, как и мост в Орле, они собираются за два года.

ИА «Орелград»