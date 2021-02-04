Пьяный орловец покалечил женщину и поплатился

4.2.2021 | 10:50 Новости, Происшествия

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Суд отправил дебошира в тюрьму.

Жителю Орловского района дали 3,5 года тюрьмы за пьяное нападение на даму. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, преступление произошло в июле 2019 года. Мужчина поссорился со своей знакомой. Будучи пьяным, он, видимо, решил подкрепить словесные аргументы делом. И несколько раз ударил женщину в лицо и по голове «твердым тупым предметом». И тем самым причинил тяжкий вред здоровью пострадавшей, доказал суд.

Мужчину отправили отбывать наказание в колонию общего режима. Он пытался оспорить приговор в апелляции, но безуспешно.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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