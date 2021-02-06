В Орле возобновят начисление пеней по взносам на капремонт

6.2.2021 | 19:29 ЖКХ, Новости

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Региональный оператор предупредил об окончании действия ограничений.

С официальным предупреждением выступил «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (РФКР). Он напомнил о том, что введенные правительством РФ в апреле 2020 года ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, прекратили свое действие. В связи с этим Фонд возобновляет начисление пени за несвоевременно или не полностью оплаченные взносы на капитальный ремонт общего имущества.

«Призываем собственников, не дожидаясь санкций, своевременно оплачивать взнос на капитальный ремонт общего имущества, — говорится в сообщении РФКР. — В случае неоплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества, РФКР оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о взыскании долга, оплате пени и судебных расходов».

Напомним, что на днях губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В 2021 году он составит 6,86 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц. На текущий момент собираемость взносов в целом по региону составляет 93 процента. Всего в программу включены 4364 многоквартирных дома.

ИА «Орелград»

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