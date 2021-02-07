В Орле встречу с обманутыми дольщиками отменили из-за СOVID-19

7.2.2021 | 14:49 Новости, Строительство

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Мероприятие сорвалось в связи с выявлением заболевания у сотрудника Фонда.

В Орле отменена внеочередная встреча с участниками долевого строительства многоквартирного дома № 46 по улице Бурова. Она была назначена на 4 февраля. Встреча должна была состояться на улице 1-й Посадской, на территории, прилегающей к дому №29. Обязательным требованием к участникам было соблюдение всех санитарных мер.

Однако за пару дней до встречи случай заболевания новой коронавирусной инфекцией СOVID-19 был выявлен у сотрудника УНО «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства». После этого главный санитарный врач Орловской области Александр Румянцев постановил ввести ограничения в этой организации.

В результате коллектив Фонда был переведен на дистанционный режим работы. Посещение этой организации ограничено до 9 февраля. Роспотребнадзор также потребовал отстранить от работы тех сотрудников Фонда, которые находились в контакте с заболевшим в течение последних 14 дней. Обратно на работу их пустят лишь по истечении 14-ти календарных дней изоляции со дня последнего контакта с больным или после выздоровления, в случае развития заболевания у них.

Ранее областные власти сообщили, что права на многоквартирный дом № 46 по улице Бурова в Орле (застройщик – ООО «Промжилстрой») и земельный участок определением от 8 декабря 2020 года арбитражного суда Орловской области были переданы указанному Фонду. После погашения им финансовых обязательств перед застройщиком и его кредиторами первой и второй очереди, данный объект будет исключен из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО). Ожидаемый срок завершения строительства – IV квартал 2021 года.

ИА «Орелград»

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