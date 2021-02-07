Выпившего на кладбище орловца отправят в колонию

Облсуд отказал осужденному в удовлетворении его апелляции.

Орловский областной суд рассмотрел очередное дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Как пояснили в пресс-службе облсуда, апелляционную жалобу подал житель Ливенского района, ранее привлекавшийся к административной и уголовной ответственности.

Жалобу он подал на обвинительный приговор районного суда, вынесенный ему за пьяную езду. Из материалов дела следует, что преступление ливенец совершил апрельским утром 2020 года. В суде подчеркнули, что водительских прав у него никогда не было. Несмотря на это, он на автомобиле ВАЗ-2106 отправился на кладбище, где выпил водки.

При возвращении в село нетрезвого и бесправного водителя остановили сотрудники ДПС. Его сразу же отстранили от управления автомобилем. Освидетельствование показало, что содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составляло 0,348 мг/л при допустимых 0,16 мг/л.

Районный суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев. Осужденный просил изменить вердикт, но Орловский областной суд не нашел для этого оснований и в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

ИА «Орелград»