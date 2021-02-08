В Орле потратят 11 млн рублей на дооснащение ПЦР-лабораторий

8.2.2021 | 10:00 Медицина, Новости

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Еще часть денег достанется дому ребенка

Глава региона Андрей Клычков подписал распоряжение о выделении 11 млн рублей на дооснащение лабораторий ПЦР-диагностики, а также организацию проживания и питания медицинских работников, участвующих в борьбе с COVID-19. Деньги получит и распределит департамент здравоохранения Орловской области.

Свою долю получит и Специализированный дом ребенка, который в данный момент ведет работу в закрытом круглосуточном режиме с целью не допустить дальнейшего распространения COVID-19.

В связи с новыми тратами департаменту финансов поручили внести поправки в бюджет на 2021 год, а департаменту экономического развития — исправить инвестиционную программу.

ИА «Орелград»

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