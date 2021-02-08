За сутки 151 орловец заразился коронавирусом

Число случаев в регионе приблизилось к 28 тысячам

За прошедшие сутки еще 151 житель Орловской области заразился COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев приблизилось к 28 тысячам и достигло 27 976.

Вместе с тем за день скончалось 2 пациента с коронавирусной инфекцией, количество жертв возросло до 377. Выздоровело 169 человек (24 903 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 3 983 197. За сутки диагноз подтвердился у 15 916 человек, что является минимальным показателем с октября прошлого года. С начала пандемии выздоровел 3 472 091 пациент (+15 881), 77 068 умерли (+407).

ИА «Орелград»