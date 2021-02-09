Орловским чиновникам поставили условия дистанционной работы

Изменения в порядок труда госслужащих внес губернатор.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил правила труда сотрудников обладминистрации, временно переведенных на удаленный режим работа из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Изменения связаны, в том числе, с вступлением в силу Трудового Кодекса РФ в новой редакции. Напомним, ранее режим удаленной работы был узаконен.

Согласно указу губернатора, госслужащих и работников, не имеющих такого статуса, разрешено временно переводить на дистанционную работу по инициативе работодателя. А новый порядок регламентирует механизм организации профессиональной служебной деятельности. Причем не каждый сотрудник сможет работать удаленно. Например, дистанционный режим труда не будет применяться к тем, кто работает с архивными документами, внутренними информационными системами и документами, имеющими отметку «для служебного пользования», «секретно», «совершенно секретно» и «особой важности».

Также губернатор определил категории работников, которым будет отдан приоритет при переводе на удаленный режим работы. В их число попали беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, работники в возрасте 60 лет и старше, сотрудники с хроническими заболеваниями и инвалиды. В список включены чиновники, которые добираются до работы на нескольких видах общественного транспорта с пересадками, и чиновники, совместно проживающие с людьми, работающими за пределами Орловской области.

Общаться руководители и подчиненные, а также просто коллеги, будут при помощи телефонов, мессенджеров, электронной почты и сервисов для видеосвязи. При этом чиновникам разрешат арендовать необходимое для этого оборудование.

ИА «Орелград»