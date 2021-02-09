В орловском облздраве рассказали, когда можно пить после вакцинации

Чиновник раскрыл правила поведения после прививки от COVID-19 и не обошел стороной тему алкоголя.

На брифинге 9 февраля руководитель облздрава Иван Залогин проинструктировал орловцев, как вести себя после вакцинации от коронавируса. Было задано множество вопросов, один из собеседников, в частности, поинтересовался, можно ли употреблять спиртное в перерыве между двумя прививками – этот период составляет 21 день.

«Вообще алкогольные напитки — это вредно, и лучше их не употреблять. Но что касается вакцинации, в течение 3-х дней после вакцинации нельзя мочить место инъекции, нельзя посещать сауны, бани, принимать алкоголь», — рассказал Иван Залогин.

Также глава департамента заявил, что в случае покраснения или болезненности места инъекции нужно принять антигистамины и обратиться к своему лечащему врачу.

ИА «Орелград»