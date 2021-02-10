Орловец сел за руль без прав и поплатился

10.2.2021 | 10:31 Новости, Происшествия

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Мужчина на «Гранте» врезался в «Киа» на калужской трассе

9 февраля в 16:10 50-летний орловец ехал из Орла в направлении Калуги на «Ладе Гранте». На 204 километре трассы Калуга – Орел он не смог разъехаться со следовавшим навстречу автомобилем «Киа Рио» с 34-летним мужчиной за рулем. После столкновения «Киа» врезалась в дорожное ограждение.

Управлявший «Ладой» орловец получил травмы. К месту ДТП вызвали скорую помощь, однако госпитализация мужчине не потребовалась. Водитель «Киа Рио» не пострадал.

ИА «Орелград»

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