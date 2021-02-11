Орловец поджег жену и зарезал собутыльника

11.2.2021 | 9:33 Новости, Происшествия

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Уголовное дело передали в суд.

Следственный комитет завершил расследование в отношении 61-летнего жителя Мценского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве. Установлено, что в марте 2020 года мужчина, будучи пьяным, облил свою жену спиртосодержащей жидкостью и поджег. Женщина получила ожоги – повреждено более 20% тела.

Несколькими месяцами позже, в июле, фигурант зарезал собутыльника – перед ссорой они вместе выпивали во дворе, потерпевший скончался уже в больнице.

Собранных следствием доказательств достаточно для признания мужчины виновным, считают в СК. Дело передали в суд.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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