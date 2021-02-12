Глава управления образования Орла Александр Шатохин покинет мэрию

12.2.2021 | 14:17 Важное, Новости, Политика

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Об этом заявил мэр города Юрий Парахин в интервью газете «Орловская искра».

Александр Шатохин (справа)

Руководитель городского управления образования Александр Шатохин попрощается со своей должностью — об этом заявил глава администрации Орла Юрий Парахин. По словам мэра, Шатохин собирается уйти сам.

«Я не стесняюсь строго спрашивать. А какие у меня ещё есть рычаги? Премий нет пока, и не будет. Шатохин получил замечание за приём 15-й школы, не готовой к отопительному сезону. Я же езжу по городу и проблемы вижу», – добавил Парахин.

Глава города рассказал, что в школе стоял жуткий холод, а батареи на третьем этаже вообще были отрезаны от отопительной системы.

«Ну, хорошо, нет у вас денег на новые пластиковые окна, но заклеить старые окна вы можете? Это же элементарно, мы всегда этим занимались. И руководителю школы досталось, и Шатохину», – добавил Парахин.

Стоит отметить, что Александр Шатохин работает в городской администрации уже двадцать лет.

ИА «Орелград»

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