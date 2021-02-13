В Орловской области уровень смертности вырос на 17 процентов

Стали известные окончательные данные о демографической ситуации в регионе.

Орелстат обнародовал данные о демографической ситуации в Орловской области по итогам всего 2020 года. Статистика оказалась неутешительной. По сравнению с 2019 годом ситуация в регионе сдвинулась не в лучшую сторону. Так, всего за год был зарегистрирован 13 231 умерший человек. По сравнению с предыдущим годом, когда умерло 11 350 орловцев, уровень смертности вырос более чем на 17 процентов. В среднем на каждую 1000 жителей региона в 2020 году пришлось по 18,1 смерти, в то время как в 2019 году данный показатель составлял 15,4.

Примерно на прежнем уровне осталась детская смертность. Так, в 2020 году в Орловской области был зафиксирован 31 случай смерти младенцев в возрасте до одного года. В 2019-м таких случаев было 32, то есть данный показатель немного снизился. В целом, естественная убыль населения Орловской области оказалась одной из самых больших за последнее время. Разрыв между смертностью и рождаемостью в минувшем году в регионе составил 7496 человек.

Для сравнения, по итогам 2019 года естественная убыль населения составила 5368 человек. Скачок произошел не только за счет роста количества смертей, но и за счет сокращения показателей рождаемости. В 2020 году в Орловской области на свет появились 5735 новорожденных, что на 247 младенцев меньше, чем годом ранее. В среднем на каждую 1000 орловцев в 2020 году пришлось по 7,9 рождений.

ИА «Орелград»