Орловский СК нашел убийцу за несколько дней

Фигурант признал свою вину.

13 февраля в Заводском районе Орла нашли тело мужчины 42 лет. Судя по травмам, смерть наступила в результате насилия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вскоре личность подозреваемого установили – это ранее судимый житель Орла. Под тяжестью улик мужчина признал свою вину.

По данным следствия, гражданин, будучи в нетрезвом состоянии, поругался с мужчиной и ударил его ножом. Труп подозреваемый увез на другую улицу и выбросил на проезжую часть.

Убийцу арестовали, расследование продолжается.

ИА «Орелград»