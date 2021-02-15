Орловский СК нашел убийцу за несколько дней

15.2.2021 | 16:00 Закон и порядок, Новости, Происшествия

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Фигурант признал свою вину.

13 февраля в Заводском районе Орла нашли тело мужчины 42 лет. Судя по травмам, смерть наступила в результате насилия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Вскоре личность подозреваемого установили – это ранее судимый житель Орла. Под тяжестью улик мужчина признал свою вину.

По данным следствия, гражданин, будучи в нетрезвом состоянии, поругался с мужчиной и ударил его ножом. Труп подозреваемый увез на другую улицу и выбросил на проезжую часть.

Убийцу арестовали, расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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