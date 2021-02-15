В Орле нашли способ победить пробки

Информационная система объединит все орловские светофоры, которыми можно будет управлять из администрации. На ее установку выделят 80 млн рублей из федерального бюджета.

В городской администрации установили серверы для работы с новой информационно-транспортной системой. После того, как чиновники приобретут необходимую аппаратуру, эта система объединит все светофоры Орла – таким образом сотрудники мэрии будут следить за ситуацией на дороге, оптимизируя транспортные потоки.

«Окончательно она заработает к концу года. Это очень масштабный проект. По федеральной программе мы будем получать на него по 80 млн рублей в год в течение четырёх лет», – заявил глава администрации Орла Юрий Парахин в интервью газете «Орловская искра».

Как сказал Парахин, в данный момент светофоры регулируют вручную. В частности, накануне поменяли режим работы светофоров на пересечении улиц 5 Августа и 3-й Курской, а также улиц Комсомольской и Розы Люксембург. Возможно, что в систему включат также светофоры Орловского района.

ИА «Орелград»