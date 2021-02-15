В орловских детсадах детей чуть не накормили «мутированным» творогом

15.2.2021 | 14:00 Новости, Общество, Происшествия

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В трех дошкольных учреждениях выявлена молочная продукция с трансглутаминазой.

О вопиющем нарушении со стороны поставщика рассказала пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Оно было выявлено в рамках планового и усиленного контроля за пищевой продукцией, поставляемой в бюджетные учреждения Орловской области. В частности, образцы проб продуктов были отобраны в детских садах областной столицы.

Они были исследованы экспертами Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. Подозрение пало на творог с массовой долей жира 9 процентов, произведенный в соседней Брянской области Эксперты выявили в этой продукции так называемую микробную трансглутаминазу, что является нарушением требований техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».

«Микробная трансглутаминаза — фермент, модифицирующий структуру белков, производимый с использованием мутантных микроорганизмов, который на сегодняшний день отсутствует в списке разрешенных регламентом Таможенного союза безопасных пищевых добавок», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Ведомство уже предприняло ряд необходимых мер. В частности, недобросовестному производителю выдано предписание об отзыве декларации о соответствии на указанную продукцию. В адреса бюджетных учреждений разосланы письма о выявленном нарушении.

ИА «Орелград»

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