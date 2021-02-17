Глава орловского избиркома Людмила Маркина вошла в ЦИК

Решение приняли сегодня на заседании Совета Федерации.

17 февраля Совет Федерации назначил пятерых россиян, предложенных регионами, в новый состав ЦИК РФ. В их число вошли зампред комиссии Николай Булаев, действующие члены ЦИК Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, глава ИК Орловской области Людмила Маркина и председатель подмосковного городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, сообщает ТАСС.

На тайном голосовании один из сенаторов проголосовал против каждого из кандидатов, кроме Эбзеева – 151 участник поддержал его, один воздержался. Также один из голосующих воздержался по назначению Хаймурзиной, двое – по назначению Шевченко.

Людмила Маркина с августа 2011 года являлась членом орловского избиркома с правом решающего голоса. Впоследствии она стала секретарем, зампредом и, наконец с апреля 2014 года возглавила Избирательную комиссию Орловской области. Это случилось после того, как прежний руководитель Вадим Соколов стал вице-губернатором. В декабре 2016 года ее единогласно переизбрали на этот пост.

Действующий состав Центризбиркома сложит полномочия в марте. По заявлению главы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, новые кандидатуры предложили 84 субъекта России.

ЦИК РФ состоит из 15 членов, из них по пять человек назначаются президентом, Совфедом и Госдумой.

ИА «Орелград»