«Клычков будет тонуть вместе с коммунистами». Политологи — о желании губернатора возглавить партсписок КПРФ

О такой возможности Клычков заявил во время пресс-конференции

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не исключил, что возглавит список КПРФ на сентябрьских выборах в облсовет или Госдуму. «Все может быть. Я рядовой член партии, как партия скажет, так и будет», — сказал Клычков, отвечая на соответствующий вопрос.

На его слова отреагировали политологи. По мнению Дмитрия Фетисова, в Орловской области у Клычкова высокий рейтинг, но у КПРФ – низкий. Поэтому губернатор рискует уничтожить свой рейтинг, возглавив список партии на выборах.

«Учитывая, что каких-то масштабных проектов Клычков предложить не может, то, скорее всего, реализуется сценарий, при котором он будет тонуть вместе с коммунистами. Но для него это непринципиально. Ибо налицо стремление Клычкова уйти в Государственную Думу. Что вполне логично: в регионе он больше ничего сделать не сможет, а подумать о политическом будущем стоит», — заявил Фетисов.

По мнению политолога Владимира Слатинова (который лишился работы после критики Клычкова), возглавив список, губернатор устроит референдум о доверии себе. Как минимум это превратится в опрос об оценке эффективности своей работы, отметил эксперт.

«Риск велик — в прошлом году на выборах в Горсовет Орла коммунисты шли под брендом «команда губернатора» и выступили крайне неудачно. Правда, облцентры почти всегда гораздо критичнее настроены к власти, чем остальные территории региона, и не исключено, что в области к успехам Клычкова (а они все-таки есть) отнесутся куда лояльнее», — допускает Слатинов.

На самом деле Клычков блефует, полагает политконсультант Григорий Казанков. В реальности ему вряд ли хочется возглавлять список – это повлечет проблемы в отношениях с федеральным центром, считает аналитик.

«Я понимаю, что у Клычкова рейтинги одобрения невыдающиеся, но они как минимум не ниже, чем у КПРФ. К тому же по поведению избирателей Орловская область достаточно традиционалистская, губернатор там для многих – начальник, и голосовать за КПРФ будут потому, что это партия губернатора. Но к тотальной победе КПРФ это не приведет», — спрогнозировал он.

ИА «Орелград»