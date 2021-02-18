Орловские снегоуборщики бьют рекорды

За прошлые сутки из Орла вывезли более 6000 кубометров снега.

За прошедшие сутки из Орла вывезли 6077 кубометров снега – на данный момент это рекорд года. Всего на улицах Орла работало 30 машин спецавтобазы и 69 единиц дополнительно привлеченной техники.

Снег вывезли с Кромского шоссе, улиц Комсомольской, Октябрьской, Горького, 60-летия Октября, Раздольной, Старо-Московской и пр.

Наибольшее внимание уделили расширению полос для автомобилей на улицах Узловой, Лужковской, Яблочной, 1-й и 2-й Пушкарных, Спивака, Циолковского, Достоевского, Гоголя, Андреева, Калинина, Черкасской, 7 ноября, Ломоносова, а также в переулках Карачевском, Георгиевском, Почтовом.

За минувшую ночь потратили 138 тонн 20%-й пескосоляной смеси. Утром спецтехника продолжила работу: на уборку выехала 31 машина. Городские власти планируют очистить Бульвар Победы со стороны ул. Салтыкова-Щедрина.

В настоящий момент на улицах Емлютина, Гагарина, Городской, а также на тротуарах Поселковой улицы работают фронтальные погрузчики. КДМ ездят по всему городу.

ИА «Орелград»