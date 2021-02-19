Клычков внес законопроект о превращении Орловского района в муниципальный округ

20 февраля его рассмотрит профильный комитет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес в облсовет законопроект о превращении Орловского района в муниципальный округ и поправки к закону «Об административно-территориальном устройстве Орловской области». Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе заксобрания.

СМИ посчитали, что это по факту означает объединение Орла и Орловского района, планы на которое давно вынашивают Клычков и мэр Орла Юрий Парахин, ранее руководивший Орловским районом. Однако в пресс-службе заявили, что это не совсем так: «Речь о преобразовании поселений, входящих в состав Орловского района путём их объединения в орловский муниципальный округ».

Если Орловский район станет муниципальным округом, то у него будут единые органы власти. Сейчас у каждого из 17 сельских поселений есть главы и депутаты, объяснил «Орелтаймсу» глава комитета по регламенту Валерий Савин. Его комитет рассмотрит инициативы Клычкова завтра, 20 февраля, на внеочередном заседании.

ИА «Орелград»

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