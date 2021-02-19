Орловца сурово наказали за повторное появление в обществе без маски

Дело об административном правонарушении рассмотрел Советский райсуд.

Как пояснили в Советском районном суде города Орла, дело об административном правонарушении было заведено на молодого человека, который ранее уже попадался и был наказан за аналогичный проступок. Его вина выразилась в том, что он появился в «месте массового пребывания людей» без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, то есть без маски или респиратора.

В первый раз правонарушитель фактически отделался испугом. Тогда его признали виновным по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и наказали предупреждением. Поскольку он совершил правонарушение повторно, новое дело на него завели уже по части 2 указанной выше статьи. Это автоматически увеличило и минимально возможное наказание.

Изучив материалы, представленные городской полицией, суд пришел к выводу о доказанности вины молодого человека. На сей раз ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу еще не вступило. У нарушителя есть 10 дней на то, чтобы обжаловать его в Орловский областной суд.

Кстати, молодому человеку относительно повезло, ведь штраф в 15 тысяч рублей – это минимально возможное наказание, предусмотренное за повторное нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Максимальная сумма штрафа для граждан составляет 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»