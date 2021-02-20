Еще 101 орловец заразился коронавирусом, трое умерли

20.2.2021 | 12:08 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 29 529

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 29 529, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 101 человека.

Вместе с тем скончались 3 пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 421. Выздоровели 26 490 человек (+105).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 4 151 984. За сутки диагноз подтвердился у 12 953 человек. С начала пандемии выздоровели 3 697 433 пациента, 82 876 умерли.

ИА «Орелград»

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