В Орле эксперты объяснили, почему дешевеет рыба и дорожает колбаса

Во всем виноваты тающий рубль и пандемийные перемены.

За январь 2021 года годовая инфляция в регионе увеличилась до 5,8%, это на 0,6 п.п. больше, чем в декабре 2020 года. Впрочем, такое повышение зафиксировали не только на Орловщине – тенденция на рост цен сейчас характерна для всей страны.

Причины этой динамики также общероссийские, главная среди которых – медленное, но неуклонное ослабление рубля и, как следствие, увеличение расходов компаний на средства производства, приобретаемые за доллары или евро. Кроме того, на мировых продовольственных рынках также происходят перемены, сообщили эксперты Росстата, однако не пояснили, какие именно.

При этом, если внимательнее изучить ценники в орловских продуктовых магазинах, можно увидеть: цены на рыбу, за исключением лососевых, падают. По утверждению экспертов, главному импортеру российских трески и минтая Китаю ввели ограничения на приемку продукции из-за пандемии в его портах. Соответственно, весь улов направили на внутренний рынок. Как следствие, увеличение предложения при стабильном спросе вызвало снижение цен, объяснили в орловском отделении Центробанка.

Среди положительных тенденций также можно отметить стабилизацию цен на российский сахар – это произошло благодаря введению предельной стоимости как для оптовой торговли, так и для розничной.

Увы, цена на прочие продукты не дает поводов для оптимизма. Так, подорожали сосиски и колбаса: выросла себестоимость мяса, т.к. животных кормят импортными кормами, а лечат импортными лекарствами (как уже упоминалось выше, платить за зарубежную продукцию надо долларами или евро). И, конечно же, куда без подорожания коммунальных платежей, которое на сей раз объясняют индексацией взносов на капитальный ремонт, проходящей раз в несколько лет.

Тем не менее, глава экономического отдела орловского Центробанка Наталья Киселева дает положительный прогноз.

«По прогнозу Банка России, в начале весны годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем в течение года будет снижаться. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2021 году составит 3,7–4,2% и останется вблизи 4% в дальнейшем», — уверена Киселева. – «Инфляционные ожидания населения немного снизились, однако остаются выше, чем были до начала пандемии. Это связано в основном с произошедшим ранее ростом цен на отдельные товары повседневного спроса и курсовой волатильностью».

ИА «Орелград»