В Орловской области ожидается потепление

МЧС напомнило орловцам правила безопасности при перепадах температуры.

В ближайшие дни Орловщину ждет потепление. Как следствие, лед на водоемах станет толще, появятся промоины и трещины. Пресс-служба МЧС напоминает, как не провалиться в ледяную воду.

Проверить лед на прочность прежде всего можно, приглядевшись к его цвету – прочный имеет синеватый или зеленоватый оттенок, тонкий – молочно-мутный или серый цвет.

Также опасен лед, покрытый снегом: снежный покров зачастую маскирует полыньи. На открытом бесснежном пространстве, напротив, лед как правило толще.

Чем быстрее течение, тем тоньше лед, особенно на ветреных и глубоких местах, а также над торфяным и тенистым дном.

Кроме того тонкое ледяное покрытие образуется у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий, в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Городское управление по безопасности напоминает: как резкое потепление, так и стабильный небольшой минус превращают ледяные покрытия водоемов в угрозу для жизни.

ИА «Орелград»