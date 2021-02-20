В Орловской области со злостного должника взыщут более 3 млн рублей

20.2.2021 | 10:41 Закон и порядок, Новости

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Орловец задолжал банку ВТБ.

19 февраля отделение судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому районам начало исполнительное производство в отношении гражданина, задолжавшего банку «ВТБ» более 3 млн рублей.

Должника неоднократно предупреждали об уголовной ответственности по статье 177 УКРФ за злостное уклонение от погашения кредита в крупном размере. Однако мужчина не внял словам приставов и скрывал источник дохода.

Дознаватель УФССП возбудил уголовное дело, и теперь орловцу грозит штраф до 200 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, арест до шести месяцев либо лишение свободы до двух лет.

Наказание не освобождает должника от кредитных обязательств. Ведется предварительное расследование.

ИА «Орелград»

 

 

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