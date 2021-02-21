Телят без документов задержали под Орлом

Юных животных тайком привезли из Нижегородской области.

Административное правонарушение было выявлено сотрудниками территориального управления Россельхознадзора в городе Ливны. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, оно было вскрыто в ходе проведения «контрольно-надзорных мероприятий с целью пресечения нарушений при обороте подконтрольных грузов и товаров на территории Орловской области и недопущения распространения инфекционных заболеваний, общих для человека и животных».

Нарушение выразилось в том, что неназванный гражданин привез в Ливны из Нижегородской области восемь телят для последующей продажи. Ветеринарных сопроводительных документов у него не оказалось. Такие документы обязательны, поскольку они подтверждают «здоровье поголовья и благополучие территории, на которой выращивались животные».

На нарушителя был составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных, либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» и вынесено решение о наложении административного штрафа. Что касается телят, то они были сняты с реализации.

ИА «Орелград»