Савин рассказал об идее превратить Орловский район в округ

24.2.2021 | 15:14 Новости, Общество, Политика

Читайте нас в Telegram

Ее реализация позволит упростить управление субъектами.


Сегодня глава профильного комитета областного совета Валерий Савин рассказал о поправках в региональное законодательство. По его словам, губернатор внес на рассмотрение орловского парламента три законопроекта, касающихся преобразования Орловского района в Орловский муниципальный округ.

«Ни о каком объединении района с городским округом речи не идет – это вымысел. Может, когда-нибудь это и будет обсуждаться, но не сейчас», — подчеркнул Савин.

По словам руководителя комитета, в случае принятия законов 17 муниципальных поселений будут упразднены, и Орловский район становится «монотерриторией».

Соответственно, не будет и органов самоуправления, их заменят глава муниципального округа, муниципальный совет и администрация совета вместе с контрольным органом.

Савин уверяет, что инициатива исходит от глав муниципальных поселений – они провели сходы граждан, все люди одобрили их действия. Предположительно реализация этих законопроектов даст «пространство для маневров», сократит число чиновников и упростит управление субъектами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования