Савин рассказал об идее превратить Орловский район в округ

Ее реализация позволит упростить управление субъектами.



Сегодня глава профильного комитета областного совета Валерий Савин рассказал о поправках в региональное законодательство. По его словам, губернатор внес на рассмотрение орловского парламента три законопроекта, касающихся преобразования Орловского района в Орловский муниципальный округ.

«Ни о каком объединении района с городским округом речи не идет – это вымысел. Может, когда-нибудь это и будет обсуждаться, но не сейчас», — подчеркнул Савин.

По словам руководителя комитета, в случае принятия законов 17 муниципальных поселений будут упразднены, и Орловский район становится «монотерриторией».

Соответственно, не будет и органов самоуправления, их заменят глава муниципального округа, муниципальный совет и администрация совета вместе с контрольным органом.

Савин уверяет, что инициатива исходит от глав муниципальных поселений – они провели сходы граждан, все люди одобрили их действия. Предположительно реализация этих законопроектов даст «пространство для маневров», сократит число чиновников и упростит управление субъектами.

ИА «Орелград»