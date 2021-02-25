В бытовке под Орлом сгорел мужчина

25.2.2021 | 9:36 Новости, Происшествия

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Возгорание произошло во Мценском районе на дороге Мценск — Болхов.

Возгорание произошло во Мценском районе в металлической времянке.

24 февраля примерно в 23:00 сообщили о возгорании металлических бытовок во Мценском районе, располагавшихся вдоль трассы Мценск – Болхов.

Пожар уничтожил помещения пяти вагончиков площадью 90 кв. м. В одной из времянок сотрудники 10-й и 12-й ПСЧ Мценского района обнаружили погибшего, личность которого устанавливается.

Кроме того, удалось спасти мужчину 49 лет. Орловец травмирован и доставлен в мценскую ЦРБ.

Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»

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