В бытовке под Орлом сгорел мужчина

Возгорание произошло во Мценском районе на дороге Мценск — Болхов.

Возгорание произошло во Мценском районе в металлической времянке.

24 февраля примерно в 23:00 сообщили о возгорании металлических бытовок во Мценском районе, располагавшихся вдоль трассы Мценск – Болхов.

Пожар уничтожил помещения пяти вагончиков площадью 90 кв. м. В одной из времянок сотрудники 10-й и 12-й ПСЧ Мценского района обнаружили погибшего, личность которого устанавливается.

Кроме того, удалось спасти мужчину 49 лет. Орловец травмирован и доставлен в мценскую ЦРБ.

Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»