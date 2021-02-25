В бытовке под Орлом сгорел мужчина

Возгорание произошло во Мценском районе на дороге Мценск — Болхов.
Возгорание произошло во Мценском районе в металлической времянке.
24 февраля примерно в 23:00 сообщили о возгорании металлических бытовок во Мценском районе, располагавшихся вдоль трассы Мценск – Болхов.
Пожар уничтожил помещения пяти вагончиков площадью 90 кв. м. В одной из времянок сотрудники 10-й и 12-й ПСЧ Мценского района обнаружили погибшего, личность которого устанавливается.
Кроме того, удалось спасти мужчину 49 лет. Орловец травмирован и доставлен в мценскую ЦРБ.
Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются.
ИА «Орелград»