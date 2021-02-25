В ливенскую ЦРБ поступило новое оборудование

25.2.2021 | 13:45 Медицина, Новости

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Медтехнику приобрели за счет федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение».

Детское отделение ливенской ЦРБ снабдили новым оборудованием – средства выделила Москва по нацпроекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

Среди приобретенного оборудования — детский видеогастроскоп, устройство для диагностики патологий желудочно-кишечного тракта. Он обошелся в 2 млн рублей. Кроме того, приобрели 12-канальный электрокардиограф, за него отдали 128,6 тыс. рублей.

Это только начало серьезных перемен в ливенской педиатрии: к концу 2020 года в городе построят новую детскую поликлинику. Об этом сообщил глава облздрава Иван Залогин на одной из пресс-конференций.

ИА «Орелград»

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