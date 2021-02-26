В Орле освободят еще 200 ковидных коек

За февраль 2021 года 350 коек для больных COVID-19 вернули в общий профиль. На следующей неделе освободят еще 200.

26 февраля на пресс-конференции глава облздрава Иван Залогин заявил, что к концу следующей недели из оборота выведут 200 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Всего за февраль к общему профилю вернули 350 «ковидных» коек.

Залогин напомнил, что часть коечного фонда развернули дополнительно, и с его сокращением медучреждения, перепрофилированные под коронавирус, постепенно вернутся к привычной работе. Первым делом чиновники планируют возобновить работу отделения паллиативной помощи в плещеевской ЦРБ.

В данный момент на стационарном лечении от COVID-19 находятся более 1000 человек. Глава облздрава подчеркивает, что специализированные больницы пока что будут работать и окажут помощь всем больным коронавирусом.

Не обошел стороной Залогин и тему вакцинации. По его данным, ежедневно прививается около 2 тыс. орловцев. Руководитель департамента подчеркнул, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ защитить от ковида себя и своих близких.

Вакцинацию в фельдшерско-акушерских пунктах развернули еще в четырех районах, и их количество будет увеличиваться. При этом в области работают 20 мобильных прививочных бригад, которые уже провакцинировали более 5 тыс. орловцев.

ИА «Орелград»