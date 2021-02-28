Орловские чиновники отчитались о росте доходов населения

По их подсчетам, зарплата в Орловской области выросла на 7 процентов.



Правительство Орловской области опубликовало очередной оперативный бюллетень об итогах социально-экономического развития региона. Один из его разделов традиционно посвящен уровню жизни населения. Согласно приведенным данным, в 2020 году в Орловской области среднемесячная заработная плата работников выросла ровно на 7 процентов относительно января-декабря 2019 года.

Реальная зарплата за тот же период времени, по подсчетам чиновников, увеличилась на 3,4 процента. При этом отмечено, что в 2019 году реальный рост зарплат в регионе относительно 2018 года составил 2,2 процента. То есть, судя по этому отчету, уровень реальных зарплат в Орловской области не просто ежегодно растет, а растет нарастающими темпами.

Указано в отчете и о доходах населения. Поясним, что при подсчете данного показателя учитывается не только зарплата, но и пенсии, социальные выплаты и прочие виды дополнительного заработка. По подсчетам авторов доклада, в 2020 году темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения Орловской области составил 102,2 процента по сравнению с предыдущим годом. Однако при этом реальное содержание среднедушевых денежных доходов снизилось на 0,9 процента.

ИА «Орелград»