Выручка орловского общепита снизилась почти на треть

Постепенное снятие коронавирусных ограничений пока не оживило отрасль.

В Орловской области в январе 2021 года оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 258,6 миллиона рублей. В сопоставимых ценах это на 28 процентов меньше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Такие данные представил Орелстат. Они показывают, что даже разрешение на работу пока не оживило эту отрасль. Орловский общепит, начавший терпеть убытки в прошлом году, все еще не может выйти на допандемийный уровень.

При этом на продукты питания жители региона тратят немало денег. Так, по подсчетам Орелстата, в январе орловцы приобрели пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 5,3 миллиарда рублей, что составило 46,6 процента от общего объема оборота розничной торговли. При этом, по сравнению с январем 2020 года, продажа продуктов питания в сопоставимых ценах сократилась на 2,4 процента.

Непродовольственных товаров за первый месяц 2021 года в Орловской области было реализовано на общую сумму 6,1 миллиарда рублей, что на 2,7 процента меньше показателя января 2020 года. В целом январский оборот розничной торговли в регионе составил 11,4 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с декабрем 2020-го на 2,6 процента.

«Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 11,9 миллиарда рублей, или 96,4 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу 2020 года, — добавили в Орелстате. — На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 39,2 процента оборота оптовой торговли».

ИА «Орелград»