В Орле иностранцев проверят на COVID-19 и ВИЧ

Введен алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранцев.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, алгоритм был введен Минтрудом РФ на основании решения оперштаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Так, организации региона получили возможность размещать свои заявки на привлечение иностранных рабочих на портале «Работа в России». В заявке должны быть указаны места обсервации на двухнедельный срок, а также обеспечение тестирования на коронавирус и гарантии проведения карантинных мероприятий.

«При согласовании заявок в числе прочего учитывается допустимая доля иностранных работников в регионе, значимость для региона проекта, в котором участвует работодатель, наличие или отсутствие у него не исполненных административных наказаний по миграционным нарушениям, а также задолженностей по выплате заработной платы, налогам и взносам», — отметили в управлении.

После прибытия иностранцев работодатель обязан организовать их доставку к месту проживания и обеспечить 14-дневную изоляцию с проведением карантинных мероприятий. После окончания изоляции иностранцам дадут пять дней на тестирование на COVID-19 и ВИЧ, а также оформление медицинских страховых полисов. Только после этого им могут выдать патенты и разрешения на работу.

Напомним, что в 2020 году на фоне ограничений из-за нового коронавируса был временно ограничен въезд на территорию РФ иностранных граждан, в связи с чем в Орловской области миграционный поток снизился почти в 1,5 раза. Тем не менее, по данным регионального УМВД, в минувшем году в регионе было поставлено на учет 25,2 тысячи иностранных граждан и выдано 1209 патентов на работу. В то же время было вынесено 97 решений о депортации иностранных граждан, а въезд в РФ был закрыт 116 иностранцам.

ИА «Орелград»