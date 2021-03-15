СМИ: Андрей Митин покинет пост главы ТТП Орла

Утверждается, что депутат облсовета уйдет из муниципального предприятия в ближайшее время

Депутат орловского облсовета Андрей Митин вскоре покинет пост директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла, утверждают «Орловские новости».

Митин стал директором ТТП год назад — в марте 2020 года. Во главе трамвайно-троллейбусного предприятия он сменил Александра Коровина, который руководил МУПом с 2003 года. Митин не ответил на вопрос о возможной отставке корреспонденту «Орелграда» в мессенджере.

При Митине муниципальное предприятие получило автобусы — и вместительные, и небольшие — и зашло на этот рынок. В феврале 2021 года стало известно, что выручка ТТП в пандемийный 2020 год обрушилась на 20%, до 127 млн рублей, а убыток подскочил до 83,5 млн рублей. Кроме того, от закрытия Красного моста ТТП теряет 4-5 млн рублей в месяц.

ИА «Орелград»