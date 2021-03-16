Под Орлом на директора учебного центра завели уголовное дело

Его заподозрили в мошенничестве с деньгами национального проекта «Демография».

Следственные органы возбудили уголовное дело на директора АПО «НП Учебный центр «Квалификация». Его подозревают в мошенничестве, сообщила прокуратура Орловской области.

Надзорное ведомство выяснило, что в августе 2019 года директор заключил три контракта на образование предпенсионеров, которые встали на биржу труда. Договоры заключались по национальному проекту «Демография». Документы предполагали, что учебный центр обучит орловцев, и в итоге они получат дополнительное образование. Однако на самом деле предпенсионеры не ходили в учебный центр и обучение не получали.

Несмотря на это, директор подписал фиктивные акты выполнения работ и направил их в центр занятости Ливенского района. На основании документов директору выплатили 37 тысяч рублей.

Расследованием уголовного дела занимается полиция, контроль за ходом прокуратура оставила за собой.

ИА «Орелград»