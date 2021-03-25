Потасовка Строева и Рыбакова на сессии горсовета попала на видео

Единоросс «приобнял» оппозиционера сзади, а потом толкнул в голову





Как уже писал «Орелград», сессия горсовета Орла 25 марта претендует на самую скандальную в истории городского парламента. Когда председатель Василий Новиков запустил голосование о повышении стоимости проезда до 20/23 рублей, оппозиционные депутаты начали скандировать: «Дайте слово!»

Еще одно видео с сессии опубликовали «Истоки». На нем заместитель председателя горсовета единоросс Владимир Строев возле трибуны пытается отобрать микрофон у Игоря Рыбакова. Оппозиционер при этом не скрывает улыбку. После нескольких секунд неудачных попыток Строев несильно толкнул Рыбакова в голову.

Из-за чего случился скандал, «Орелград» рассказывал здесь.

ИА «Орелград»