«У нас отличные отношения». Строев — о потасовке с Рыбаковым

25.3.2021 | 17:33 Видео, Новости, Политика

Вице-спикер уверен, что поведение, которое продемонстрировали депутаты на сессии 25 марта, недопустимо

Зампредседателя горсовета Орла Владимир Строев прокомментировал «Орелграду» видео с сессии 25 марта. Напомним, в кадр попал момент, как единоросс пытается отобрать микрофон у скандирующего «Дайте слово!» депутата Игоря Рыбакова, а затем несильно толкает его в голову.

По словам Строева, «ничего особенного не произошло». «Пытался призвать к порядку Игоря Рыбакова и сказать пару слов в микрофон. Но сами видите, чем все закончилось. У нас отличные отношения, просто потрепал его по шевелюре. Судя по видео, никаких моральных страданий мои действия ему не причинили, а по его улыбке — даже понравились», — сказал Строев.

Он подчеркнул, что вести себя подобным образом недопустимо. «Ничего удивительного [в произошедшем на сессии не вижу], учитывая такое же поведение во время выборов на избирательных участках. Чем ближе областные выборы, тем интереснее и интереснее будет. К сожалению», — констатировал Строев.

Напомним, скандал в горсовете разразился сразу из-за нескольких вопросов – о повышении тарифа на проезд до 20/23 рублей, о двух первых заместителях мэра, о лишении депутатов права голоса за некорректные высказывания.

ИА «Орелград»

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