По версии следствия, в конце марта она зарезала знакомого во время пьяной ссоры

Орловчанку задержали за убийство собутыльника, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

30 марта 2021 года в Орле полиция обнаружила труп 58-летнего мужчины с признаками убийства. Вскоре сотрудники органов задержали подозреваемую – 56-летнюю женщину, знакомую погибшего. Она созналась в убийстве и рассказала, что во время пьяной ссоры ударила его ножом в грудь.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители собирают доказательства и решают вопрос об аресте подозреваемой. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»