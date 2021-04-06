В Орле на Брестской сразу после ремонта появились новые дефекты

6.4.2021 | 17:04 Новости, Общество

Мэр Орла Юрий Парахин раскритиковал плохо запечатанные асфальтные швы

Мэр Орла Юрий Парахин остался недоволен недавним ремонтом улицы Брестской, сообщили в пресс-службе мэрии. Дело в том, что подрядчик плохо запечатал асфальтные швы в местах соприкосновения старого покрытия с новым.

На рабочем совещании 6 апреля глава города высказал своё недовольство и.о. начальника Управления коммунальным хозяйством города Орла (УКХ) Артёму Москвичекову: «Не понимаю, почему мы даём подрядчикам возможность производить работы такого качества? Я предупреждаю: некачественно отремонтированные дороги будете переделывать за свой счёт».

Парахин поручил заставить подрядную компанию ООО «ГорСтрой» переделывать дорогу по гарантии. По указу мэра куратору от УКХ, который контролировал ремонт улицы, должны объявить замечание.

Напомним, 5 апреля центр Орла на весь день встал в пробках, так как дорожники в разгар рабочего дня затеяли ремонт асфальта на Герценском мосту. При этом, покрытие полностью перекладывали в 2016 году, к 450-летию Орла.

ИА «Орелград»

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