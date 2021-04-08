Сотрудника орловской Росгвардии будут судить за коррупцию

По версии обвинения, он получил 16 000 рублей за избавление ЧОПа от проверок лицензий на оружие

Экс-начальника отделения лицензионно-разрешительной работы орловской Росгвардии будут судить за получение взятки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии обвинения, с января 2019-го по февраль 2020 года фигурант получил 16 000 рублей от генерального директора одного из ЧОПов. В обмен сотрудник Росгвардии должен был защитить предприятие от проверок лицензий на оружие.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ИА «Орелград»