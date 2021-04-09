Собаки покусали женщину в центре Орла

9.4.2021 | 15:58 Новости, Общество

Следственный комитет начал доследственную проверку

В Орле на площади Поликарпова женщину покусали бродячие собаки. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входят вопросы изъятия бродячих и бездомных животных с территории населенных пунктов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки СК не исключил возбуждение уголовного дела. Отмечается, что речь идет о возможном оказании населению небезопасных услуг.

ИА «Орелград»

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