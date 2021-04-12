Федеральный центр подкинет Орловской области 19 млрд рублей

12.4.2021 | 12:07 Новости, Экономика

Регион уже получил 3 млрд рублей с начала года

В 2021 году Орловской области достанется 18,6 млрд рублей от федерального центра, сообщила руководитель департамента финансов региона Елена Сапожникова. Среди них на дотации приходится 6,8 млрд рублей, а на целевые трансферты – 11,9 млрд рублей.

Деньги потратят на ремонт Красного моста в Орле, реконструкцию моста через реку Сосна в Ливнах и трассы «Орел-Ефремов». Также средства вложат в строительство трех детских садов, двух школ, детской поликлиники в Ливнах, капремонт Ливенской ЦРБ, поликлиники в Орле и 5 детских школ искусств. Часть транша уйдет на закупку медицинского оборудования, строительство футбольного манежа и крытого теннисного корта. Планируется создание детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования детей «IТ-Куб».

С начала 2021 года регион уже получил 3 млрд рублей, добавила Сапожникова. Из них почти 400 млн рублей нужно было потратить на национальные проекты.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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