Федеральный центр подкинет Орловской области 19 млрд рублей

Регион уже получил 3 млрд рублей с начала года

В 2021 году Орловской области достанется 18,6 млрд рублей от федерального центра, сообщила руководитель департамента финансов региона Елена Сапожникова. Среди них на дотации приходится 6,8 млрд рублей, а на целевые трансферты – 11,9 млрд рублей.

Деньги потратят на ремонт Красного моста в Орле, реконструкцию моста через реку Сосна в Ливнах и трассы «Орел-Ефремов». Также средства вложат в строительство трех детских садов, двух школ, детской поликлиники в Ливнах, капремонт Ливенской ЦРБ, поликлиники в Орле и 5 детских школ искусств. Часть транша уйдет на закупку медицинского оборудования, строительство футбольного манежа и крытого теннисного корта. Планируется создание детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования детей «IТ-Куб».

С начала 2021 года регион уже получил 3 млрд рублей, добавила Сапожникова. Из них почти 400 млн рублей нужно было потратить на национальные проекты.

ИА «Орелград»