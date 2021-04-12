Клычков посоветовал прокуратуре делиться данными о коррупции

Орловский губернатор утвердил правила сбора информации о правонарушениях.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок мониторинга, сбора и анализа информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера. Речь идет о «проступках», выявляемых в ходе реализации региональных проектов, которые, в свою очередь, являются частью федеральных проектов.

При этом губернатор дал довольно интересные рекомендации сразу нескольким ведомствам, в частности, региональным управлениям Федеральной антимонопольной службы и Министерства внутренних дел, областной Контрольно-счетной палате и прокуратуре Орловской области, а также органам местного самоуправления.

Клычков настоятельно советует им при выявлении информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, при реализации региональных проектов направлять данную информацию в департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Можно только гадать, как отреагируют федеральные надзорные ведомства, особенно прокуратура, на «совет» отчитываться, по сути, перед чиновниками обладминистрации, тем более что именно чиновники областной администрации отвечают за реализацию указанных выше проектов.

Что касается утвержденного губернатором порядка, то этот документ «регулирует взаимодействие органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (ОИГВ) в процессе мониторинга». Сам мониторинг, судя по документу, заключается в организации систематического наблюдения за исполнением региональных проектов с последующим рассмотрением его результатов на заседаниях Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

В каждом ОИГВ должны быть назначены ответственные за проведение мониторинга должностные лица. Они будут следить, как расходуются бюджетные средства, выделенные на реализацию региональных проектов, в том числе на местах, как выполняются функции заказчика закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

Для этих «наблюдателей» даже разработали специальную типовую форму письменного отчета. В губернаторских правилах так и говорится: «ответственные сотрудники ОИГВ фиксируют выявленную или полученную информацию о правонарушении по форме… в течение одного рабочего дня со дня ее выявления или получения». Указанная информация письменно доводится до сведения руководителя регионального проекта.

ИА «Орелград»