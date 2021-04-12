Клычков пожалуется силовикам из-за информации о «бизнесе» жены

Губернатор заявил, что активист Василий Паскару ошибся

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал жалобу активиста Василия Паскару в прокуратуру. Напомним, на выходных он заявил, что Валерия Олеговна Клычкова владеет бизнесом, связанным с офшорной компанией. По утверждению Паскару, речь идет о супруге главы региона, и этот бизнес не задекларирован. Эту информацию опровергли скандальные советник губернатора Сергей Лежнев и чиновница областного правительства Марина Ивашина.

Клычков заявил, что его супругу зовут Валерия Валерьевна Клычкова, а не Валерия Олеговна. «Я узнал, что у меня другая жена, оказывается», — пошутил Клычков.

«Что за вранье, уже надоело все это читать, слушать. Я всегда говорю: в отношении работы моей можно писать что угодно: домыслы, слухи. Но зачем семью трогать, зачем врете? [По бизнесу] пускай прокуратура проверяет. Но я со своей стороны свою семью буду защищать и тоже обращусь в правоохранительные органы», — сказал губернатор.

Клычков подчеркнул, что ни у него, ни у супруги никогда не было бизнеса. Перед публикацией подобных материалов следовало бы проверить ФИО и дату рождения, сказал губернатор.

«Применим законом установленный порядок, но если человек считает, что можно грязь выливать. Сажать не надо, есть законом установленный порядок. Никто бы не обращал внимания, но в отношении меня можно писать что угодно, а в отношении семьи — будьте бдительны, уважаемые друзья. Почему-то считается, что чиновника можно поливать грязью, а он не должен отвечать. Ничего личного, просто закон», — заключил Клычков.

ИА «Орелград»