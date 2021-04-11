Все пишут о каком-то бизнесе жены Клычкова и даже офшорах. Что происходит?

Всё очень запутано, но советник губернатора Сергей Лежнев отреагировал довольно нервно

Орловский активист Василий Паскару направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову и прокурору региона Владиславу Малкину, в котором рассказал о предполагаемом бизнесе Валерии Клычковой – супруги губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Тему подхватили анонимные региональные Telegram-каналы Почти сразу ситуацию начали комментировать чиновники областной администрации, а Сергей Лежнев допустил привлечение Паскару к ответственности за клевету. «Орелград» — обо всем по порядку.

Что говорит Паскару

В обращении активист называет женой Клычкова Валерию Олеговну Клычкову. В базах открытых данных женщина с таким ФИО числится соучредителем (49%) и гендиректором компании «Феникс», а также совладельцем (30%) компании «Региональные продажи». Обе компании по основному виду деятельности занимаются продажей топлива.

Также Паскару обнаружил, что совладельцем «Феникса» вместе с Валерией Олеговной Клычковой является офшорная компания «Тук Сервисес Лимитед». В 2016 году их доли были в отношении 25% на 75% соответственно, но в 2019 году доля компании с Сейшельских островов сократилась до 51%, а совладелицы – выросла до 49%.

«На наш взгляд, данная оффшорная компания может получать и хранить денежные средства, полученные от возможной коррупционной и иной неправомерной деятельности Губернатора Орловской области Клычкова А.Е.», — написал Паскару в обращении к прокурорам.

Он попросил провести проверку доходов и расходов главы региона и его супруги и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос об отставке Клычкова.

«Орелград» убедился, что Валерия Олеговна Клычкова является совладелицей указанных в обращении Паскару фирм. Действительно, другим учредителем московского «Феникса» была фирма «Тук Сервис Лимитед». Однако буквально 24 марта 2021 года она вышла из состава учредителей – ее доля досталась некоему Дмитрию Наумову. Этот же человек числится в совладельцах «Региональных продаж», которые находятся в стадии ликвидации.

Реакция

Вскоре Паскару дали понять, что он ошибся. Пользователь Facebook Андрей Караулов написал в комментариях фразу «Валерия Валерьевна Клычкова», очевидно, намекая на настоящее отчество жены губернатора Орловской области. Комментарий также содержал оскорбление Паскару, и его лайкнула скандальная чиновница орловского правительства Марина Ивашина. Она также поставила насмешливую реакцию на сам пост Паскару.

«Да уж. Василий Михайлович, мы Вас не сильно расстроим, если спросим: Вы отчество супруги главы региона-то узнавали?», — написала Ивашина, впрочем, не назвав настоящие данные первой леди.

А вскоре на защиту губернаторской четы вышел и верный советник Сергей Лежнев. Он заявил, что Паскару попросил Краснова и Малкина «привлечь себя к уголовной ответственности по статье 128 УК РФ «Клевета».

«Теперь у неуёмного активиста Паскару его же собственными руками нарисовалась очень крупная проблема, он прямо публично оклеветал людей. При этом попытался искусно подкрепить свою клевету «документальными» доказательствами. Но незадача в том, что супругу губернатора зовут Валерией Валерьевной, а не Валерией Олеговной, как числится в «задокументированном» Паскару доносе», — написал Лежнев в своем Telegram-канале.

Напоследок советник губернатора назвал активиста «балаболом и пустобрехом», но, как мы знаем, ему за это ничего не будет – орловский суд ранее публично разрешил Лежневу оскорблять орловцев.

Так что, вроде разобрались?

Учитывая репутацию Ивашиной и Лежнева, мы не можем поверить им на слово. Но есть косвенные факты, которые подтверждают их высказывания. Вот так, например, одна из подписчиц Валерии Клычковой обратилась к ней в инстаграме.

А вот эту фотографию выложила сама первая леди Орловской области после родов третьего ребенка.

Иных указаний на отчество Валерии Клычковой «Орелграду» найти не удалось. В декларациях самого коммуниста она просто числится как «супруга», причем речь идет и об орловских отчетах, и о документах времен Мосгордумы, где Клычков до 2017 года был руководителем фракции КПРФ.

Так, а что там с декларированием?

Не все так просто, даже если в обращении Паскару речь идет действительно о жене губернатора. Давайте сначала разберемся с процедурой декларирования активов. Чиновники, другие госслужащие и их супруги подают подробные сведения контролирующим органам. Те их проверяют, и в случае достоверности малая часть декларации публикуется на официальных сайтах. Подробные сведения вроде долей в компаниях, акций и прочих ценных бумаг отражаются, но остаются в непубличной части – и обывателям они недоступны.

Так что даже если у супруги Клычкова есть какой-то бизнес, она вполне могла отчитаться о нем, но в открытые сведения попали только доходы и имущество. Но имеющиеся данные говорят о том, что такого бизнеса скорее нет. Кстати, за 2019 год первая леди заработала 18 копеек – и это больше похоже на капитализацию по очень маленькому вкладу в банке, нежели на доход от мифического предпринимательства.

ИА «Орелград»