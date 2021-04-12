Клычков хочет объединить парк Победы и площадь Жукова

Губернатор считает, что после реконструкции оба объекта станут центром отдыха и спорта

Губернатор Орловской области Андрей Клычков считает, что парк Победы и площадь Жукова после реконструкции станут единым центром спорта и отдыха в Орле. Об этом глава региона рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Весь комплекс работ по реконструкции Парка Победы, примыкающего к главному стадиону города, площадь Жукова, новый спортивный объект – всё это складывается в универсальную спортивно-досуговую инфраструктуру здорового и экологичного образа жизни, в центр спорта, отдыха и интересного времяпровождения», — поделился своим мнением Клычков.

Губернатор также сообщил, что благоустройство Парка Победы должно завершиться в августе 2021 года. По словам Клычкова, в нём понравится любителям как спокойного, так и активного отдыха: «Сейчас рабочие готовят основания под детскую площадку с оборудованием, зону фуд-корта, баскетбольную, волейбольную и тренажерную площадки. Также ведётся прокладка кабелей, установка опор освещения, устройство лестниц и систем видеонаблюдения».

Напомним, благоустройство парка Победы с самого начала сопровождается скандалами. Работы здесь начались еще до того, как их согласовал горсовет, хотя без разрешения городских депутатов проводить работы в рекреационных зонах города нельзя. Тем не менее, как уже писал «Орелград», рабочие и техника в парке появились задолго до решения горсовета. А губернатор Клычков еще до сессии 14 октября 2020 года, где депутаты все же согласовали работы, прямо дал понять, что благоустройство парка будет идти, как задумано, и пообещал «лично контролировать» ход работ.

Подрядчиком парка является излюбленная орловским правительством компания ООО «Триумф», гендиректором которой является Алексей Маркин. Структуры Маркиных участвуют также в ремонте Детского парка в Орле, они делали фонтаны на площади Содружества перед заводом УВМ и в сквере Юность, занимались ремонтом сквера у завода «Стекломаш» и пр.

ИА «Орелград»