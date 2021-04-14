Орловец до смерти избил знакомого и сел в тюрьму

14.4.2021 | 11:53 Новости, Происшествия

Суд назначил ему более 9 лет колонии строгого режима

Суд в Орловской области вынес приговор по делу об убийстве 40-летнего жителя Ливен. Виновным был признан его 29-летний земляк, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Жертва погибла в собственном доме — убийца до смерти забил его кулаками и ногами. После многочисленных ударов по голове и туловищу мужчина скончался на месте происшествия.

Преступника задержали в кратчайшие сроки. Его действия квалифицировали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. По делу допросили 14 свидетелей, провели несколько экспертиз и очных ставок. В итоге суд признал вину мужчины доказанной.

Ближайшие 9 лет и 1 месяц убийца проведет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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