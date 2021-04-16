В Орловской области из-за нацпроекта арестовали директора учебного центра

По версии следствия, в учебном центре «Квалификация» учились «мёртвые души»

Орловский областной суд поместил под стражу директора учебного центра «Квалификация», которого обвиняют в хищении бюджетных денег на нацпроекте. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 8 апреля в регионе завели 9 уголовных дел из-за нарушений при реализации национального проекта «Демография». В тот же день задержали директора учебного центра «Квалификация».

По версии следствия, обвиняемый заключил контракты с районными Центрами занятости населения. За бюджетные деньги фигурант должен был дать гражданам дополнительное образование. После исполнения контракта он предоставил Центрам занятости фиктивные документы на обучение 52 человек. За это учебный центр получил больше 770 000 рублей компенсации из бюджета.

Решением Орловского областного суда директор «Квалификации» отправился в СИЗО. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»